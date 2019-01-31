Белорусские тяжелоатлеты готовятся к чемпионату Европы

Новости Беларуси. Белорусская тяжелая атлетика вышла на новый уровень в плане подготовки кадров, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Теперь в сборной имеются две полноценно обкатанные команды, которые способны давать результат на международных стартах.

Почти все наши ребята входят в топ-15 мирового рейтинга в различных весовых категориях. Это ноу-хау в тяжелой атлетике принято в конце 2018 года.

Именно по международной квалификации спортсмены смогут принять участие на самых престижных форумах, в том числе и на Олимпийских играх. Так же изменения прошли и в самих весовых категориях. Теперь их 10 как у мужчин, так и у женщин. Белорусы начали подготовку к чемпионату Европы. В апреле его примет Батуми.