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На Играх в Токио решили изменить порядок награждения. Как теперь будет проходить церемония?

14 июля 2021 21:01
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Новости Японии. Стало известно, что традиционная церемония награждения атлетов на Играх в Токио претерпит изменения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На Играх в Токио решили изменить порядок награждения. Как теперь будет проходить церемония?-1

Как правило, призеров награждал член Международного олимпийского комитета или высокопоставленный чиновник международной спортивной федерации. На предстоящей Олимпиаде спортсмены будут самостоятельно брать и надевать награду себе на шею. Это сделано во избежание заражения коронавирусом.

На Играх в Японии Беларусь представят 109 спортсменов в 20 видах спорта. Олимпиада стартует 23 июля.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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