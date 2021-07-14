На Играх в Токио решили изменить порядок награждения. Как теперь будет проходить церемония?

Новости Японии. Стало известно, что традиционная церемония награждения атлетов на Играх в Токио претерпит изменения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Как правило, призеров награждал член Международного олимпийского комитета или высокопоставленный чиновник международной спортивной федерации. На предстоящей Олимпиаде спортсмены будут самостоятельно брать и надевать награду себе на шею. Это сделано во избежание заражения коронавирусом.