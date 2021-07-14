ЧМ по волейболу. Женская сборная Беларуси U20 сыграет с Египтом

Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу U20 продолжает бороться на чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После неудачного выступления в предварительном раунде наши девушки будут играть за места с 9-го по 15-е. В подгруппе белорусской команды Бельгия и Египет.