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ЧМ по волейболу. Женская сборная Беларуси U20 сыграет с Египтом

14 июля 2021 15:23
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Новости Беларуси. Женская сборная Беларуси по волейболу U20 продолжает бороться на чемпионате мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт». После неудачного выступления в предварительном раунде наши девушки будут играть за места с 9-го по 15-е. В подгруппе белорусской команды Бельгия и Египет.

ЧМ по волейболу. Женская сборная Беларуси U20 сыграет с Египтом-1

Четвертая сборная Пуэрто Рико не принимает участие из-за положительного теста на коронавирус, поэтому у нашей сборной уже есть автоматическая победа. 14 июля подопечные Ольги Пальчевской померятся с силами со сверстницами из Египта. В предварительном раунде белоруски их обыграли 3:2. Начало матча в 21:00.

# Волейбол # Ольга Пальчевская # Фотофакт

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