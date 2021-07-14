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«Шахтёр» покидает Лигу чемпионов. Клуб из Солигорска проиграл «Лудогорцу»

14 июля 2021 15:24
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Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» покидает Лигу чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом квалификационном раунде белорусский чемпион не смог обыграть «Лудогорец». В обоих матчах «горняки» пропустили по голу.

«Шахтёр» покидает Лигу чемпионов. Клуб из Солигорска проиграл «Лудогорцу»-1

Таким образом, подопечные Романа Григорчука продолжат еврокубковый сезон в Лиге конференций. Во втором круге им предстоит встретиться с клубом «Фола» из Люксембурга.

# Футбол Беларуси # Роман Григорчук # Фотофакт

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