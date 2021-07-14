«Шахтёр» покидает Лигу чемпионов. Клуб из Солигорска проиграл «Лудогорцу»

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» покидает Лигу чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом квалификационном раунде белорусский чемпион не смог обыграть «Лудогорец». В обоих матчах «горняки» пропустили по голу.