«Шахтёр» покидает Лигу чемпионов. Клуб из Солигорска проиграл «Лудогорцу»

Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» покидает Лигу чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом квалификационном раунде белорусский чемпион не смог обыграть «Лудогорец». В обоих матчах «горняки» пропустили по голу.
Новости Беларуси. Солигорский «Шахтер» покидает Лигу чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В первом квалификационном раунде белорусский чемпион не смог обыграть «Лудогорец». В обоих матчах «горняки» пропустили по голу.
Таким образом, подопечные Романа Григорчука продолжат еврокубковый сезон в Лиге конференций. Во втором круге им предстоит встретиться с клубом «Фола» из Люксембурга.