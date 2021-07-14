Евгений Есаулов о подготовке хоккеистов «Юности» к сезону: «Парни стараются, они понимают, что большая конкуренция»

Новости Беларуси. Хоккейные клубы чемпионата Беларуси вышли из отпуска и начали готовиться к сезону. К тренировкам на льду приступили и действующие обладатели Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сейчас «Юность» находится в «Раубичах». Под руководством Евгения Есаулова работают 28 хоккеистов. По большей части это игроки фармы, у которых есть реальный шанс закрепится в основной команде. Однако получится это далеко не у всех. Ближайший отсев планируется 19 июля, когда команда вернется в Минск. А пока у ребят есть несколько дней, чтобы продемонстрировать свои навыки на льду.

Евгений Есаулов, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

В понедельник вышли на лед, это у нас уже третий день, получается. Потихоньку втягиваемся, вспоминаем, как кататься, как бросать. Сегодня попробовали небольшие взаимодействия, до этого два дня вспоминали чисто технические моменты. Парни стараются, они понимают, что большая конкуренция. Но в то же время лимит на молодых хоккеистов до 20, 22, 27 лет – это восемь человек, и у них есть большие шансы попасть в состав.