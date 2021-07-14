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Евгений Есаулов о подготовке хоккеистов «Юности» к сезону: «Парни стараются, они понимают, что большая конкуренция»

14 июля 2021 20:59
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Новости Беларуси. Хоккейные клубы чемпионата Беларуси вышли из отпуска и начали готовиться к сезону. К тренировкам на льду приступили и действующие обладатели Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Евгений Есаулов о подготовке хоккеистов «Юности» к сезону: «Парни стараются, они понимают, что большая конкуренция»-1

Сейчас «Юность» находится в «Раубичах». Под руководством Евгения Есаулова работают 28 хоккеистов. По большей части это игроки фармы, у которых есть реальный шанс закрепится в основной команде. Однако получится это далеко не у всех. Ближайший отсев планируется 19 июля, когда команда вернется в Минск. А пока у ребят есть несколько дней, чтобы продемонстрировать свои навыки на льду.

Евгений Есаулов о подготовке хоккеистов «Юности» к сезону: «Парни стараются, они понимают, что большая конкуренция»-4

Евгений Есаулов, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
В понедельник вышли на лед, это у нас уже третий день, получается. Потихоньку втягиваемся, вспоминаем, как кататься, как бросать. Сегодня попробовали небольшие взаимодействия, до этого два дня вспоминали чисто технические моменты. Парни стараются, они понимают, что большая конкуренция. Но в то же время лимит на молодых хоккеистов до 20, 22, 27 лет – это восемь человек, и у них есть большие шансы попасть в состав.

Евгений Есаулов о подготовке хоккеистов «Юности» к сезону: «Парни стараются, они понимают, что большая конкуренция»-7

Уже со следующей недели тренировочный процесс команды начнет разбавляться товарищескими играми. 21 июля «Юность» на родном льду сыграет со жлобинским «Металлургом». В прошлом сезоне «волки» в полуфинале изрядно потрепали нервы минчанам. «Красно-синие» вырвали победу лишь в седьмом матче серии. Помимо встречи с «Металлургом», «Юность» сыграет с «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Сибирью». А 31 июля команда начнет выступление в групповой стадии Кубка Салея.

# Хоккей Беларуси # Александр Лукашенко # Евгений Есаулов # Руслан Салей # Фотофакт

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