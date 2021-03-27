На этапе Кубка мира в Москве белорусские самбисты завоевали семь медалей

Новости Беларуси. Семь медалей. Таков итог выступления белорусов на традиционном «Мемориале Харлампиева» по самбо, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Правда, подняться на высшую ступень пьедестала не удалось. Серебряными призерами стали Анастасия Скворцова, Карина Шут, Анастасия Грищенко. У мужчин второе место взял Максим Лиховец. Бронзу в спортивном самбо у женщин выиграла Анфиса Копаева. У мужчин награду аналогичного достоинства завоевал Тимофей Емельянов.