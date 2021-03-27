«Третий раз становимся победителями». Турнир «Золотая шайба» выиграла команда из Гродненской области

Турнир в этой возрастной категории, а это ребята 12-14 лет, проходил по круговой системе. В итоге в финальном поединке сошлись «Алмаз» из Дятловского района Гродненской области и «Альянс», представляющий Лельчицкий район гомельского региона. В схватке за первое место ребята из Дятлово были сильнее оппонентов – 11:1.

Таким образом, «Алмаз» показал идеальный результат: четыре игры и четыре победы. Бронзовыми призерами стали «Кадинские Львы» из Могилевского района.