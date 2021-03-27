«Третий раз становимся победителями». Турнир «Золотая шайба» выиграла команда из Гродненской области

Новости Беларуси. Хоккейная команда «Алмаз» – победитель ежегодных соревнований «Золотая шайба» в дивизионе Б, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Хоккейная команда «Алмаз» – победитель ежегодных соревнований «Золотая шайба» в дивизионе Б, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Турнир в этой возрастной категории, а это ребята 12-14 лет, проходил по круговой системе. В итоге в финальном поединке сошлись «Алмаз» из Дятловского района Гродненской области и «Альянс», представляющий Лельчицкий район гомельского региона. В схватке за первое место ребята из Дятлово были сильнее оппонентов – 11:1.
Таким образом, «Алмаз» показал идеальный результат: четыре игры и четыре победы. Бронзовыми призерами стали «Кадинские Львы» из Могилевского района.
Дмитрий Ёда, главный тренер хоккейной команды «Алмаз»:
С 2014 года мы уже седьмой раз кряду участвуем в этом республиканском этапе и уже третий раз становимся победителями – это большой праздник. Уезжаем домой с огромным багажом положительных эмоций и рассчитываем очень, надеемся, что дальнейший любительский хоккей, который уже превратился в систему Гродненской области, будет развиваться и будут еще лучшие условия.
Через пару дней – с 1 по 3 апреля – на «Чижовка-Арене» состоится финал дивизиона Б в старшей возрастной группе. На лед выйдут ребята 14-15 лет.