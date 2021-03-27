Прямой эфир

«Третий раз становимся победителями». Турнир «Золотая шайба» выиграла команда из Гродненской области

27 марта 2021 19:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Хоккейная команда «Алмаз» – победитель ежегодных соревнований «Золотая шайба» в дивизионе Б, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Третий раз становимся победителями». Турнир «Золотая шайба» выиграла команда из Гродненской области-1

Турнир в этой возрастной категории, а это ребята 12-14 лет, проходил по круговой системе. В итоге в финальном поединке сошлись «Алмаз» из Дятловского района Гродненской области и «Альянс», представляющий Лельчицкий район гомельского региона. В схватке за первое место ребята из Дятлово были сильнее оппонентов – 11:1.

Таким образом, «Алмаз» показал идеальный результат: четыре игры и четыре победы. Бронзовыми призерами стали «Кадинские Львы» из Могилевского района.

«Третий раз становимся победителями». Турнир «Золотая шайба» выиграла команда из Гродненской области-4

Дмитрий Ёда, главный тренер хоккейной команды «Алмаз»:
С 2014 года мы уже седьмой раз кряду участвуем в этом республиканском этапе и уже третий раз становимся победителями – это большой праздник. Уезжаем домой с огромным багажом положительных эмоций и рассчитываем очень, надеемся, что дальнейший любительский хоккей, который уже превратился в систему Гродненской области, будет развиваться и будут еще лучшие условия.

«Третий раз становимся победителями». Турнир «Золотая шайба» выиграла команда из Гродненской области-7

Через пару дней – с 1 по 3 апреля – на «Чижовка-Арене» состоится финал дивизиона Б в старшей возрастной группе. На лед выйдут ребята 14-15 лет.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Ёда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
НХЛ. «Нью-Джерси» проиграл «Вашингтону». За Шаранговичем два броска
27 марта 2021 18:48

НХЛ. «Нью-Джерси» проиграл «Вашингтону». За Шаранговичем два броска

Пара Соболенко – Мертенс проиграла на теннисном турнире в Майами. Дальше белоруска продолжит одиночный разряд
27 марта 2021 18:32

Пара Соболенко – Мертенс проиграла на теннисном турнире в Майами. Дальше белоруска продолжит одиночный разряд

«На каждый матч собираются практически полные трибуны». Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал любительского турнира
27 марта 2021 14:18

«На каждый матч собираются практически полные трибуны». Хоккейная команда Президента Беларуси вышла в финал любительского турнира