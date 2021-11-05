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Весь матч отбегали вхолостую, счёт открыли в овертайме. Итоги матча «Витебска» и «Гомеля» на ЧБ по хоккею

05 ноября 2021 12:57
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Новости Беларуси. Три матча были сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ожидаемо упорно прошло противостояние в Витебске, где одноименный клуб принимал соседа по таблице – «Гомель».  

Весь матч отбегали вхолостую, счёт открыли в овертайме. Итоги матча «Витебска» и «Гомеля» на ЧБ по хоккею-1

Отведенные 60 минут основного времени матча дружины отбегали вхолостую. И лишь в овертайме удача улыбнулась гостям. А вот «Металлург» и «Локомотив» оппонентов прошли на редкость уверенно.  

Весь матч отбегали вхолостую, счёт открыли в овертайме. Итоги матча «Витебска» и «Гомеля» на ЧБ по хоккею-4

Итоги игр выше. 5 ноября в Экстралиге – очередной игровой день.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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