Весь матч отбегали вхолостую, счёт открыли в овертайме. Итоги матча «Витебска» и «Гомеля» на ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. Три матча были сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ожидаемо упорно прошло противостояние в Витебске, где одноименный клуб принимал соседа по таблице – «Гомель».
Новости Беларуси. Три матча были сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ожидаемо упорно прошло противостояние в Витебске, где одноименный клуб принимал соседа по таблице – «Гомель».
Отведенные 60 минут основного времени матча дружины отбегали вхолостую. И лишь в овертайме удача улыбнулась гостям. А вот «Металлург» и «Локомотив» оппонентов прошли на редкость уверенно.
Итоги игр выше. 5 ноября в Экстралиге – очередной игровой день.