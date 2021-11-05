Весь матч отбегали вхолостую, счёт открыли в овертайме. Итоги матча «Витебска» и «Гомеля» на ЧБ по хоккею

Новости Беларуси. Три матча были сыграны в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Ожидаемо упорно прошло противостояние в Витебске, где одноименный клуб принимал соседа по таблице – «Гомель».