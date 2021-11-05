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Дважды бросила оппонентку на 4 балла. Кристина Сазыкина выиграла бронзу на ЧМ по борьбе

05 ноября 2021 12:55
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Новости Беларуси. Тяжелеет наша медальная копилка на молодежном планетарном форуме по борьбе – спортсмены соревнуются в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Дважды бросила оппонентку на 4 балла. Кристина Сазыкина выиграла бронзу на ЧМ по борьбе-1

В вечерней сессии бронзу принесла Кристина Сазыкина, выступавшая в весовой категории до 59 килограммов. Причем медальная схватка получилась достаточно легкой и завершилась досрочно. Белоруска дважды бросила оппонентку на 4 балла и дожала еще двумя. Как итог – 10:0 и бронза на шее.  

# Борьба # Кристина Сазыкина # Фотофакт

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