Дважды бросила оппонентку на 4 балла. Кристина Сазыкина выиграла бронзу на ЧМ по борьбе

Новости Беларуси. Тяжелеет наша медальная копилка на молодежном планетарном форуме по борьбе – спортсмены соревнуются в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В вечерней сессии бронзу принесла Кристина Сазыкина, выступавшая в весовой категории до 59 килограммов. Причем медальная схватка получилась достаточно легкой и завершилась досрочно. Белоруска дважды бросила оппонентку на 4 балла и дожала еще двумя. Как итог – 10:0 и бронза на шее.