Белорусские гимнастки стали вице-чемпионками ЧЕ в Болгарии в командном первенстве

Новости Беларуси. На чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Болгарии, были разыграны очередные медали. Наши надежды были связаны со взрослыми групповичками, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Однако грациям чуть-чуть не повезло. По итогам двух видов соревновательной программы они заняли обидное четвертое место.

Также 12 июня соревновались в личном многоборье. Мы небезосновательно рассчитывали на Анастасию Салос и Алину Горносько. Но девушки выступили чуть хуже, чем в квалификации, и подняться на пьедестал не смогли. В генеральной классификации Салос пятая, Горносько шестая.

Тем не менее по итогам выступления и групповичек, и личниц в командном первенстве белоруски стали вице-чемпионками континента. Большую сумму баллов набрали только россиянки. Наша сборная с серебром.