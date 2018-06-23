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Бежать и помогать: благотворительный забег в помощь детям с синдромом Дауна прошёл на стадионе «Динамо»

23 июня 2018 17:18
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Новости Беларуси. Двери столичного стадиона «Динамо» 23 июня были распахнуты всем, кто дружен со спортом, и самое главное – живет с добротой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Бежать и помогать: благотворительный забег в помощь детям с синдромом Дауна прошёл на стадионе «Динамо»-1

Благотворительная акция в помощь детям с синдромом Дауна проходит несколько дней, и присоединится может каждый, достаточно просто бежать в любое время, в любом месте и делиться результатами в соцсетях. Но централизованный забег на стадионе «Динамо» – внес особый вклад. Тех, кто хотел поддержать солнечных детей, не испугала даже дождливая погода.

Бежать и помогать: благотворительный забег в помощь детям с синдромом Дауна прошёл на стадионе «Динамо»-4

Бежать и помогать: благотворительный забег в помощь детям с синдромом Дауна прошёл на стадионе «Динамо»-6

Юрий Солодкий, ветеран легкоатлетического движения в Беларуси:
Прекрасно, что есть такие люди, которые не смотря ни на субботу, ни на погоду решили бежать. Я уверен, если бы даже и снег выпал в этот день, то обязательно собралось бы достаточное количество людей.

Бежать и помогать: благотворительный забег в помощь детям с синдромом Дауна прошёл на стадионе «Динамо»-9

Бежать и помогать: благотворительный забег в помощь детям с синдромом Дауна прошёл на стадионе «Динамо»-11

Бежать и помогать – не единственные бонусы сегодняшней акции. Каждый желающий мог ощутить себя настоящим профессионалом спорта, ведь под ногами – беговая дорожка того самого обновленного «Динамо», одного из главных спортивных сооружений страны. Еще 22 июня здесь состязались лучшие атлеты в рамках матчевой встречи, а сегодня хозяевами арены могут ощутить себя простые любители.

Бежать и помогать: благотворительный забег в помощь детям с синдромом Дауна прошёл на стадионе «Динамо»-14

Бежать и помогать: благотворительный забег в помощь детям с синдромом Дауна прошёл на стадионе «Динамо»-16

Бежать и помогать: благотворительный забег в помощь детям с синдромом Дауна прошёл на стадионе «Динамо»-18

Вадим Девятовский, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Те мгновения, которые переживут люди  на стадионе «Динамо», я думаю, что это будет на всю жизнь. Недавно было историческое событие – открытие стадиона «Динамо». Наши олимпийцы показали высокие результаты, а сегодня этот дух передастся всем участникам благотворительного забега.

# Благотворительная акция # Юрий Солодкий # Вадим Девятовский # Фотофакт

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