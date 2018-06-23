Бежать и помогать: благотворительный забег в помощь детям с синдромом Дауна прошёл на стадионе «Динамо»

Новости Беларуси. Двери столичного стадиона «Динамо» 23 июня были распахнуты всем, кто дружен со спортом, и самое главное – живет с добротой, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Благотворительная акция в помощь детям с синдромом Дауна проходит несколько дней, и присоединится может каждый, достаточно просто бежать в любое время, в любом месте и делиться результатами в соцсетях. Но централизованный забег на стадионе «Динамо» – внес особый вклад. Тех, кто хотел поддержать солнечных детей, не испугала даже дождливая погода.

Юрий Солодкий, ветеран легкоатлетического движения в Беларуси:

Прекрасно, что есть такие люди, которые не смотря ни на субботу, ни на погоду решили бежать. Я уверен, если бы даже и снег выпал в этот день, то обязательно собралось бы достаточное количество людей.

Бежать и помогать – не единственные бонусы сегодняшней акции. Каждый желающий мог ощутить себя настоящим профессионалом спорта, ведь под ногами – беговая дорожка того самого обновленного «Динамо», одного из главных спортивных сооружений страны. Еще 22 июня здесь состязались лучшие атлеты в рамках матчевой встречи, а сегодня хозяевами арены могут ощутить себя простые любители.