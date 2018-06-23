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Вторая красивая победа Бельгии на ЧМ-2018. Тунис покидает турнир

23 июня 2018 20:19
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Новости России. В России продолжается XXI чемпионат мира по футболу. 23 июня прошли три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

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Вторая красивая победа Бельгии на ЧМ-2018. Тунис покидает турнир-1

Продолжились разборки в группе G, где бельгийцы нас стадионе «Спартак» в Москве сражались с тунисцами. Начало поединка как нельзя лучше сложилось для европейцев: уже на 6-й минуте Эден Азар заработал для своей команды пенальти, который сам реализовал – 1:0. Далее подопечные Роберто Мартинеса смогли упрочить преимущество – постарался Лукаку – 2:0.

Вторая красивая победа Бельгии на ЧМ-2018. Тунис покидает турнир-4

Но отдадим африканца должное, они сумели быстро вернуться в игру. Буквально через минуту Бронн отквитал один мяч – 2:1. Но неприятности по-прежнему подстерегали «орлов» в тайме. Уже в первые 45 минут тренер «красных» Набиль Маалул произвол две вынужденные замены: из-за травм поле покинули все тот же Бронн, а так же Бен-Юссеф. А в концовке тайма европейцы отличились снова – Ромело Лукаку забил третий мяч для Бельгии.

Вторая красивая победа Бельгии на ЧМ-2018. Тунис покидает турнир-7

Во втором тайме «желтые» продолжили наседать на ворота Бен-Мустафы, в итоге Тунис просто посыпался. 51-я минута, и Эден Азар делает счет в матче 4:1. После чего европейцы играли в свое удовольствие. Счет мог быть и более разгромным, если бы «желтые» были чуть-чуть удачливее в определенных моментах встречи.

Под занавес матча команды обменялись голами. Батшуайи забил пятый мяч в ворота «орлов». Но последнее слово все-таки осталось за Тунисом. Точку в противостоянии поставил Хазри.

Вторая красивая победа Бельгии на ЧМ-2018. Тунис покидает турнир-10

5:2, и парни Маалула терпят второе поражение и лишаются шанса на выход из группы. Бельгия же набирает 6 баллов и практически гарантирует себе участие в 1/8.

# Чемпионат мира по футболу # Ромелу Лукаку # Сиам Бен-Юссеф # Фарук Бен-Мустафа # Эден Азар # Роберто Мартинес # Набиль Маалул # Миши Батшуайи # Вахби Хазри # Фотофакт

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