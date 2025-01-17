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Белорусы завоевали 3 медали на 4-м этапе Кубка Содружества по биатлону в спринте

17 января 2025 13:45
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Первый день, 2 гонки, 3 медали. Белорусские биатлонисты удачно стартовали на 4-м этапе Кубка Содружества, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Мужской спринт принес серебро и бронзу. Вторым стал Антон Смольский. И если бы не промах в заключительном выстреле на стойке, быть ему на вершине пьедестала. Опередил лидера Даниил Серохвостов, отработавший чисто. Замкнул тройку сильнейших Дмитрий Лазовский. Спортсмен оказался точен, но недостаточно быстр. Напомним, в первой гонке дня бронзу выиграла Анна Сола.

18 января в программе этапа – гонки преследования.

# Биатлон # Антон Смольский

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