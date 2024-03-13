На «Чижовка-Арене» проходят финалы Кубка Беларуси и Кубка Белорусского союза конькобежцев по фигурному катанию

Новости Беларуси. На ледовой площадке «Чижовка-Арены» стартовали соревнования по фигурному катанию – финалы Кубка Беларуси и Кубка Белорусского союза конькобежцев. В стартах принимают участие сильнейшие спортсмены страны, а также лучшие юниоры, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Это последние рейтинговые турниры на внутренней арене в нынешнем сезоне. По их итогам будет сформирована национальная команда Беларуси. Отметим, в этом соревновательном году наши фигуристы получали соревновательную практику на турнирах в России и Китае. Особенно успешно проявили себя юниоры. Так, на турнире «Дети Приморья» белорусы завоевали две золотые и одну бронзовую награды.

Ольга Уважаная, председатель директората Белорусского союза конькобежцев по фигурному катанию:

Я бы отметила этот сезон, наверное, стабильностью. Стали стабильнее все: и мужчины, и женщины, и юниоры, и сеньоры. Все стали стабильнее кататься. Подрастающее поколение молодцы. Когда был Кубок Дружбы в Минске по advanced novice, это категория до 15 лет, очень хорошо наше подрастающее поколение показало себя. Очень рады, что тройные прыжки начали дети прыгать уже не в 14-15 лет, а дети в 11-12 лет уже показывают очень достойный уровень катания.

В кубковых соревнованиях борьбу за медали будут вести представители мужского и женского фигурного катания. Также свои программы покажут спортивные и танцевальные пары. В программе запланировано и выступление команды по синхронному катанию. Наиболее жаркая и конкурентная борьба ожидается в мужском турнире.