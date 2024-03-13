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«Металлург» и «Брест» обыграли соперников в Кубке Президента

13 марта 2024 11:26
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«Металлург» и «Брест» сравняли счет в сериях четвертьфиналов Кубка Президента. Действующий обладатель золота удачно погостил в столице у «Юности». Результат матча – 3:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Металлург» и «Брест» обыграли соперников в Кубке Президента-1

 

Таким образом, «сталевары» взяли реванш за неудачу в первом свидании. Мини-сенсацию сотворил «Брест», переиграв Витебск на его же территории в овертайме – 5:4. Счет по сумме двух дуэлей стал равным – 1:1. Третьи матчи пройдут в Жлобине и Бресте 14 марта.

# Хоккей

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