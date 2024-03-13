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Белорус Егор Сидоров оформил пятый хет-трик в сезоне

13 марта 2024 13:49
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После продолжительной паузы в Западной хоккейной лиге напомнил о себе Егор Сидоров. Белорусский форвард «Саскатуна» оформил пятый хет-трик в сезоне, а также отдал результативную передачу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус Егор Сидоров оформил пятый хет-трик в сезоне-1

Таким образом, наш соотечественник оказался причастен ко всем голам своей дружины. За что и получил звание первой звезды. В списке снайперов турнира нападающий идет на четвертом месте. Его клуб уверенно лидирует в лиге и досрочно обеспечил место в плей-офф.

# Хоккей

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