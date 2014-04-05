На «Чижовка-Арене» команда Президента и дружина Минской области борются за выход в финал VII Республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд

Новости Беларуси. 5 апреля на одной из основных площадок предстоящего чемпионата мира по хоккею, на «Чижовка-Арене», определяется победитель полуфинального матча VII Республиканских соревнований по хоккею с шайбой среди любительских команд на призы Президентского спортивного клуба.

Ледовая дружина главы государства в эти минуты играет с хоккеистами Минской области. Пока счет 3:1, лидирует команда Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 10-й минуте в ворота Минской области шайбу забросил Алексей Винокуров. Буквально через 3 минуты последовал ответный удар соперников. Евгений Науменко сравнял счет — 1:1.

Дмитрий Басков, вратарь хоккейной команды Президента Республики Беларусь:

Республиканский турнир приобрел такой масштаб, что проходных игр и команд уже нет. Уже все набирают обороты. На каждую игру идет сумасшедший настрой, потому что здесь нельзя ошибаться, каждая игра решает исход всего сезона.

Евгений Науменко, нападающий хоккейной команды Минской области:

Сегодня обстановка довольно приятная здесь на катке. Но, как всегда, команда Президента держит марку. Очень сильная команда и против них всегда тяжело играть.

К слову, команда главы государства уже 4 раза становилась победителем Республиканских соревнований среди любителей хоккея. Не менее опытная и дружина Минской области - в прошлом году именно она стала победителем турнира. Поэтому игра сегодня как никогда жаркая и полна острых моментов.

Эти соревнования уже стали одними из самых значимых для поклонников хоккея и привлекают на трибуны все больше и больше болельщиков.

Болельщики:

Команда Президента - моя любимая команда. Мы болеем за Пашку Белого, всегда вместе с ним. И «Чижовка-Арена» у нас супер!

Игра захватывающая. И «Чижовка-Арена» выглядит очень даже интересно.

Пришли поболеть за своего сына, он играет в команде Минской области. Красивое такое, хорошее здание. Преобразилась «Чижовка». К чемпионату, я думаю, мы готовы.

Мне нравится хоккей. Я считаю, что это очень зрелищная игра. Я хожу раз в месяц так точно.

Мы довольно часто ходим на хоккей. На «Чижовка-Арене» очень красиво, нам очень нравится. Сразу видно, что Беларусь готова к чемпионату мира по хоккею.

Чемпионат мира один раз в моей жизни, и на такое не пойти? Конечно у меня уже билеты есть! Я и на этот хоккей хожу раз в неделю, а то и чаще, потому что мои дети играют здесь.