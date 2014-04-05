ЧМ-2014 по хоккею в Минске. Пограничники отрабатывают упрощенную схему пропуска и учат иностранные языки

Новости Беларуси. Обратный отсчет! Сотрудники пограничных и таможенных служб отрабатывают схему упрощенного пропуска через границу, милиционеры «освежают» знания иностранных языков — в Бресте завершается подготовка ко встречи гостей чемпионата мира по хоккею, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международные пункты пропуска готовы принимать гостей чемпионата мира по хоккею. Для таможенников главная задача — максимально упростить и ускорить процедуру прохождения таможенного контроля. Что бы не создавать очередь, в Бресте пошли на беспрецедентный шаг — на время проведения 78 хоккейного турнира определили отдельные «каналы», по которым пересекать границу будут только участники и гости хоккейного первенства. Но главное, подчеркивают таможенники, найти с иностранными туристами общий язык.

Александр Якимчук, начальник таможенного поста «Варшавский мост»:

Конечно, мы готовим сотрудников таможни ко встречи гостей, участников чемпионата. Многие из наших сотрудников владеют иностранными языками. В то же время руководством таможни проводятся курсы по знанию иностранных языков. Выданы разговорники. Наши сотрудники будут готовы к встрече. На сегодняшний день у нас есть сотрудники, которые закончили университеты, институты. Они владеют иностранными языками - английским, немецким, есть сотрудники, знающие польский язык, французский. То есть они будут готовы свободно объяснить, разъяснить гостям, участникам чемпионата то, что им необходимо.

К приему большого количества гостей готовится и Брестский железнодорожный вокзал. За несколько недель до «стартовой сирены» здесь все еще «кипят» строительные работы. После длительной реконструкции открыт современный зал ожидания. К услугам иностранных туристов здесь установлены информационные табло и указатели на английском языке. Преодолеть языковой барьер помогут и волонтеры.

Анжела Саиди, руководитель волонтерского отряда «Лингва» факультета иностранных языков Брестского государственного университета:

Около 10 человек будут работать на железнодорожном вокзале города Бреста. Они будут закреплены за основными службами вокзала.

А вот сотрудники милиции во время чемпионата будут рассчитывать лишь на собственные знания. С недавнего времени, заступая на службу, в обязательный список «вещей в наличии» включен и иностранный разговорник. В брошюре - лексика на 5 языках, что называется «на все случаи». Перед дежурством — привычная постановка задач и непривычное звучание иностранных слов.

Сергей Шибеко, заместитель командира полка патрульно-постовой службы милиции УВД Брестского облисполкома:

Мы уже определенное время вспоминаем программу изучения иностранных языков - у кого школьная накопительная база, у кого институтская, университетская. очень помогает материальная база. В частности то, что наши сотрудники вооружены разговорниками - 5 языков: английский, немецкий, французский, испанский и польский языки, которые в достаточной степени смогут помочь и нашим сотрудникам, и иностранным гражданам в ходе пребывания в нашей стране разобраться практически в любой ситуации и чувствоваться себя намного увереннее.

Несмотря на разницу служебных полномочий, сотрудники всех силовых структур признают: в подготовке события такого масштаба мелочей не бывает. Последние недели перед стартом будут посвящены усиленным занятиям и тренировкам.