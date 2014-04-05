Максим Мирный и Егор Герасимов выиграли парную встречу «Кубка Дэвиса» против Молдовы - 3:0

Новости Беларуси. В Кишиневе проходит матч второго круга II Евро-африканской зоны Кубка Дэвиса между сборными Молдовы и Беларуси. В первый день состоялись две одиночные встречи. Увы, завершились они победами хозяев корта.

Раду Албот в четырех сетах взял верх над нашим соотечественником Дмитрием Жирмонтом — 6:2, 6:2, 3:6, 6:2. Максим Дубаренко в трех партиях не оставил шансов Владимиру Игнатику — 7:5, 7:6, 6:3.

5 апреля в парном поединке молдованам Раду Алботу и Андрею Чумаку будут противостоять белорусы Максим Мирный и Владимир Игнатик.

Обновлено 05.04.2014

В составе дуэтов обеих команд произошли замены.

В парной встрече тандем Максим Мирный и Егор Герасимов одолел молдаван Андрея Чумака и Андрея Горбана — 3:0 (6:3, 6:2, 6:0).

Таким образом, белорусы сократили отставание в счете — 1:2. Впереди еще две одиночные встречи. По итогу трех игровых дней и будет определен победитель.



