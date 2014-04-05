Домрачева о свадьбе с Бьорндаленом: Я и моя семья от души посмеялись

Новости Беларуси. Новость о том, что трехкратная олимпийская чемпионка, белоруска Дарья Домрачева и легендарный норвежский биатлонист Оле-Эйнар Бьорндален объявили всему миру о своей скорой свадьбе, буквально взорвала информационное пространство.

О точной дате и месте спортсмены не сообщали: мол, торжество пока намечено на лето 2015 года.

И все ничего, если бы новость не оказалась первоапрельской шуткой. Дарья, кстати, по достоинству ее оценила.

Сейчас спортсменка находится в Москве, где сегодня, 5 апреля, проходит «Гонка чемпионов».

Несколько часов назад Домрачева в паре с Антоном Шипулиным выиграла смешанную эстафету. А накануне в интервью российскому телеканалу призналась, что благодарна тому, кто придумал свадьбу с Бьорндаленом.

Дарья Домрачева (в интервью российскому телеканалу):

Хочу поблагодарить того, кто 1 апреля придумал такую шутку. Я и моя семья от души посмеялись. Но многие поверили.

Почему Шипулин называет Домрачеву сестренкой? Подробности здесь.

Напомним, разговоры о романе Оле Эйнар Бьорндалена с Дарьей Домрачевой пошли с подачи итальянской прессы.

Зарубежные СМИ назвали Дашу причиной развода олимпийского чемпиона со своей женой, итальянкой Натали Сантер.

После того, как их брак был расторгнут, прошло почти два года, но ни Дарья, ни Бьорндален информацию о своих взаимоотношениях не подтвердили.

«Официальной информацией о моей личной жизни будет только сообщение о моем замужестве. Все остальное – слухи, которые не вижу смысла комментировать», – отметила однажды Домрачева на своем официальном сайте.

Дарья Домрачева личную жизнь комментировать не любит. А вот о своих спортивных достижениях всегда говорит с радостью.

Она корректно относится и к соперницам, и к представителям масс-медиа. Возможно, кто-то любит нашу приму за характер, кто-то – за реактивную скорость.

Кто-то – за курьезы на огневых рубежах. «За что я люблю Дарью Домрачеву?». Смотрите сочинение на вольную тему от корреспондента СТВ.