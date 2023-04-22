Белорусских пловцов встретили на Родине

Старт определенно удался. Наши атлеты не раз становились предметом гордости, поднимаясь на пьедестал. Всего же в копилке 9 медалей, причем четыре из них – золото. Дважды триумф праздновали Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович. Взять награды смогли и эстафетные квартеты.

Илья Шиманович, двукратный победитель чемпионата России: На самом деле доволен даже больше нормы теми результатами, которые были показаны. Немножко тяжеловато, потому что не было давно стартов, почти полгода. Наш чемпионат был пять дней, там – шесть. То есть немножко отразилось, к концу соревнований начал немножко сдавать, потому что уже мышцы пусты, нет того восстановления. Тем не менее все равно поборолись и показали высокий результат.

Беларусь на турнире представляли 10 пловцов. Соперничать им приходилось с сильнейшими атлетами из пяти стран. Конкуренция была очень высокая. Многие спортсмены не просто боролись за награды, а штурмовали исторические результаты. К примеру, россиянка Евгения Чикунова обновила мировой рекорд в заплыве 200 метров брассом. Причем она улучшила его почти на полторы секунды. Такие примеры – это всегда дополнительная мотивация.

Елена Малюско, старший тренер сборной Беларуси по плаванию:

Я эту спортсменку знаю давно и тренера ее. И еще за несколько дней до «двухсотки» сказала, что с таким «полтинником» можно и рекорд на 200 метров бить. Тренеры так всегда переживают: не надо говорить, не надо говорить, а Евгения сказала: да, постараюсь, покажу. То есть человек был уверен в себе, и все ожидаемое случилось. Смогли они, сможем и мы, почему нет? Илья тоже является рекордсменом мира. Поучиться, там тоже необходим какой-то опыт, общение. И посмотреть тенденции развития плавания, чтобы свой результат улучшать. Будем работать над всем.

Рекордами отметились и белорусские спортсмены. Правда, национальными. Так, Алина Змушко улучшила цифры на дистанции 100 метров брассом. А Иван Шамшурин обновил достижение на дистанции 200 метром баттерфляем. Сейчас у пловцов будет время на отдых, а дальше их ожидают майские сборы.