Прямой эфир

Белорусских пловцов встретили на Родине

22 апреля 2023 19:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусские пловцы вернулись домой из Казани, где завершился открытый чемпионат России по плаванию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусских пловцов встретили на Родине-1

Старт определенно удался. Наши атлеты не раз становились предметом гордости, поднимаясь на пьедестал. Всего же в копилке 9 медалей, причем четыре из них – золото. Дважды триумф праздновали Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович. Взять награды смогли и эстафетные квартеты.

Белорусских пловцов встретили на Родине-4

Илья Шиманович, двукратный победитель чемпионата России:
На самом деле доволен даже больше нормы теми результатами, которые были показаны. Немножко тяжеловато, потому что не было давно стартов, почти полгода. Наш чемпионат был пять дней, там – шесть. То есть немножко отразилось, к концу соревнований начал немножко сдавать, потому что уже мышцы пусты, нет того восстановления. Тем не менее все равно поборолись и показали высокий результат.

Белорусских пловцов встретили на Родине-7

Беларусь на турнире представляли 10 пловцов. Соперничать им приходилось с сильнейшими атлетами из пяти стран. Конкуренция была очень высокая. Многие спортсмены не просто боролись за награды, а штурмовали исторические результаты. К примеру, россиянка Евгения Чикунова обновила мировой рекорд в заплыве 200 метров брассом. Причем она улучшила его почти на полторы секунды. Такие примеры – это всегда дополнительная мотивация.

Белорусских пловцов встретили на Родине-10

Елена Малюско, старший тренер сборной Беларуси по плаванию:
Я эту спортсменку знаю давно и тренера ее. И еще за несколько дней до «двухсотки» сказала, что с таким «полтинником» можно и рекорд на 200 метров бить. Тренеры так всегда переживают: не надо говорить, не надо говорить, а Евгения сказала: да, постараюсь, покажу. То есть человек был уверен в себе, и все ожидаемое случилось. Смогли они, сможем и мы, почему нет? Илья тоже является рекордсменом мира. Поучиться, там тоже необходим какой-то опыт, общение. И посмотреть тенденции развития плавания, чтобы свой результат улучшать. Будем работать над всем.

Рекордами отметились и белорусские спортсмены. Правда, национальными. Так, Алина Змушко улучшила цифры на дистанции 100 метров брассом. А Иван Шамшурин обновил достижение на дистанции 200 метром баттерфляем. Сейчас у пловцов будет время на отдых, а дальше их ожидают майские сборы.

# Плавание # Илья Шиманович # Елена Малюско # Анастасия Шкурдай # Алина Змушко # Иван Шамшурин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Спорт должен быть за мир». Гайдукевич о заявлении европейских федераций баскетбола о финансировании ВСУ
22 апреля 2023 17:07

«Спорт должен быть за мир». Гайдукевич о заявлении европейских федераций баскетбола о финансировании ВСУ

Национальные федерации баскетбола Европы призвала увеличить финансовую поддержку Украины
22 апреля 2023 09:11

Национальные федерации баскетбола Европы призвала увеличить финансовую поддержку Украины

В Минске стартовал республиканский командный турнир по шахматам «Мемориал Виктора Купрейчика»
21 апреля 2023 20:44

В Минске стартовал республиканский командный турнир по шахматам «Мемориал Виктора Купрейчика»