«Вступили новые правила». В Минске проходит первенство Беларуси по синхронному плаванию

В Минске проходит первенство Беларуси по синхронному плаванию. Победительницей в упражнении соло стала минчанка Ирина Шинкевич, в групповых упражнениях не было равных девушкам из РГУОР, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На соревнованиях выступают более 100 молодых спортсменок до 15 лет из Минска и Гомельской области. Турнир проходит по новым правилам и станет одним из отборочных этапов к чемпионату мира среди девушек, который примет Греция в конце августа.

Елена Светличная, председатель Белорусской федерации синхронного плавания:

Спортсменки из Гомеля приехали с сольными и дуэтными программами. Мы очень рады их видеть, они показывают удовлетворительный результат. На сегодня работы еще предстоит много, но за три года та работа, которая развивается в Гомеле, очень видна. Возраст 15 лет универсальный. Девочки, достигающие 15 лет, могут претендовать на все составы национальных команд. С 1 января вступили новые правила мировой федерации плавания, где в отдельную панель вышла сложность программы, которая серьезно влияет на результат. То есть спортсменки могут дополнить свои программы сложными элементами, что может вывести их даже при неуспешном выступлении на лидирующее позиции.

Турнир проходит на базе столичного бассейна БГУФК. Спортсменки разыграют на турнире пять комплектов наград.