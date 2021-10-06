Хоккей. На ЧБ «Юность» всухую победила «Шахтёр»

Дружины уже пересекались летом в рамках Кубка Салея. В Солигорске минчанам удалось добиться сухой победы со счетом 2:0. Матчи с «юношами» так и остаются единственным в нынешнем сезоне, в которых «горнякам» не удается забросить. Сейчас минчане для подстраховки вернули из аренды голкипера Никиту Мытника, но продолжают искать замену ушедшему Сергею Большакову. А у «Шахтера» в свою очередь выбыл на длительный срок нападающий Роман Малиновский.