Хоккей. На ЧБ «Юность» всухую победила «Шахтёр»
Новости Беларуси. Состоялись очередные хоккейные поединки в рамках чемпионата Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Центральная игра дня прошла в Минске, где «Юность» принимала солигорский «Шахтер». Командам было важно реабилитироваться за предыдущие неудачные матчи.
Дружины уже пересекались летом в рамках Кубка Салея. В Солигорске минчанам удалось добиться сухой победы со счетом 2:0. Матчи с «юношами» так и остаются единственным в нынешнем сезоне, в которых «горнякам» не удается забросить. Сейчас минчане для подстраховки вернули из аренды голкипера Никиту Мытника, но продолжают искать замену ушедшему Сергею Большакову. А у «Шахтера» в свою очередь выбыл на длительный срок нападающий Роман Малиновский.
Полная картина игрового дня – ниже. 7 октября болельщиков ожидает еще один соревновательный день в чемпионате страны.
«Динамо-Молодечно» 0:6 «Неман»
«Брест» 4:1 «Лида»
«Юность» 2:0 «Шахтер»