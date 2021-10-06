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ЧМ по борьбе. Мария Мамошук уступила в битве за бронзовую медаль

06 октября 2021 20:29
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Новости Беларуси. На чемпионате мира по борьбе в Осло закончилась очередная медальная сессия, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусским поклонникам этого вида спорта было за кого переживать.

ЧМ по борьбе. Мария Мамошук уступила в битве за бронзовую медаль-1

Серебряный призер олимпиады в Рио Мария Мамошук в весе до 65 килограммов могла взять бронзу, но уступила американке Молинари.

ЧМ по борьбе. Мария Мамошук уступила в битве за бронзовую медаль-4

Напомним, что на данный момент в нашей медальной копилке есть одна бронза, которую принес стране Арыйан Тютрин в категории до 57 килограммов.

# Борьба # Форрест Энн Молинари # Мария Мамошук # Арыйан Тютрин # Фотофакт

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