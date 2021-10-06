ЧМ по борьбе. Мария Мамошук уступила в битве за бронзовую медаль

Новости Беларуси. На чемпионате мира по борьбе в Осло закончилась очередная медальная сессия, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусским поклонникам этого вида спорта было за кого переживать.
Новости Беларуси. На чемпионате мира по борьбе в Осло закончилась очередная медальная сессия, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Белорусским поклонникам этого вида спорта было за кого переживать.
Серебряный призер олимпиады в Рио Мария Мамошук в весе до 65 килограммов могла взять бронзу, но уступила американке Молинари.
Напомним, что на данный момент в нашей медальной копилке есть одна бронза, которую принес стране Арыйан Тютрин в категории до 57 килограммов.