В Матче звезд КХЛ сыграют три белорусских хоккеиста

КХЛ назвала всех участников Матча звезд 2023. Уже сформированы окончательные составы, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В поединке лучших хоккеистов лиги сыграют три белоруса. Это выбор болельщиков.

Вратарь минского «Динамо» Алексей Колосов, форвард «зубров» Виталий Пинчук и защитник «Адмирала» Евгений Лисовец. Матч звезд станет вторым подряд в карьере Колосова. Молодой вратарь минского «Динамо» оформил уже три шатаута в сезоне. Виталий Пинчук в 18 играх набрал 14 очков и является одним из самых заметных молодых хоккеистов лиги. Евгений Лисовец дебютирует в матче звезд. 28-летний белорус не набирает много очков, однако он является лидером «Адмирала» по игровому времени.