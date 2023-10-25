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Молодые хоккеисты из Беларуси отметились результативными действиями в заокеанских матчах

25 октября 2023 11:58
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Молодые белорусские хоккеисты отменно провели матчи в своих заокеанских командах. Никита Толопило защищал ворота «Абботсфорда» в АХЛ. Он отразил 34 броска из 35 и был признан первой звездой встречи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Молодые хоккеисты из Беларуси отметились результативными действиями в заокеанских матчах-1

Именно умелые действия земляка позволили нанести поражение в овертайме «Колорадо» – 2:1. Другой наш соотечественник Данила Климович на лед не выходил.

Продолжает набирать очки в Западной хоккейной лиге Канады Егор Сидоров. Форвард отличился за «Саскатун». Увы, клуб потерпел поражение – 1:3. Наш хоккеист забросил единственную шайбу. Теперь в сезоне у белоруса в девяти матчах восемь голов и пять передач.

# Хоккей # Фотофакт

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