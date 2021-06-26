На чемпионате Беларуси Алёна Дубицкая взяла золото в толкании ядра

Новости Беларуси. На открытом чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который завершился в Минске, были разыграны заключительные комплекты наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К примеру, стоит упомянуть Алену Дубицкую. Наша толкательница ядра обновила личный рекорд. Спортсменка отправила снаряд на отметку 19 метров и 65 сантиметров. Этот показатель стал пятым результатом сезона в мире. К слову, у чемпионки страны есть олимпийская лицензия.

Также достойный результат у толкателя ядра Дмитрия Карпука. В лучшей попытке он показал 20 метров 26 сантиметров. Неплохо зарекомендовал себя Кирилл Борис, выступавший в беге на дистанции 400 метров с барьерами. Спортсмен финишировал за 51,79 секунды, показав лучший личный результат в сезоне.