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На чемпионате Беларуси Алёна Дубицкая взяла золото в толкании ядра

26 июня 2021 14:48
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Новости Беларуси. На открытом чемпионате Беларуси по легкой атлетике, который завершился в Минске, были разыграны заключительные комплекты наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

На чемпионате Беларуси Алёна Дубицкая взяла золото в толкании ядра-1

К примеру, стоит упомянуть Алену Дубицкую. Наша толкательница ядра обновила личный рекорд. Спортсменка отправила снаряд на отметку 19 метров и 65 сантиметров. Этот показатель стал пятым результатом сезона в мире. К слову, у чемпионки страны есть олимпийская лицензия.

На чемпионате Беларуси Алёна Дубицкая взяла золото в толкании ядра-4

Также достойный результат у толкателя ядра Дмитрия Карпука. В лучшей попытке он показал 20 метров 26 сантиметров. Неплохо зарекомендовал себя Кирилл Борис, выступавший в беге на дистанции 400 метров с барьерами. Спортсмен финишировал за 51,79 секунды, показав лучший личный результат в сезоне.

На чемпионате Беларуси Алёна Дубицкая взяла золото в толкании ядра-7

Следует акцентировать внимание, что накануне олимпийские нормативы выполнили Мария Жодик и Виталий Парахонько. Последний еще и обновил национальный рекорд.

# Легкая атлетика # Алена Дубицкая # Дмитрий Карпук # Кирилл Борис # Мария Жодик # Виталий Парахонько # Фотофакт

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