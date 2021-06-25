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Футбол. Стали известны места проведения домашних матчей двух белорусских клубов в Еврокубке

25 июня 2021 21:04
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Новости Беларуси. Курс на Сербию и Грузию. Стали известны места проведения номинально домашних матчей белорусских футбольных клубов в Еврокубках, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. Стали известны места проведения домашних матчей двух белорусских клубов в Еврокубке-1

Солигорский «Шахтер» сыграет ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Лудогорцем» в сербском Белграде. Игра пройдет 13 июля, первый же матч состоится 7 июля в Болгарии. А брестское «Динамо» примет чешскую «Викторию» на стадионе в грузинском городе Батуми. Данный матч намечен на 29 июля, а первая встреча дуэли будет сыграна неделей ранее в Пльзене.

Футбол. Стали известны места проведения домашних матчей двух белорусских клубов в Еврокубке-4

Согласно регламенту УЕФА, на номинально домашних матчах наших клубов болельщики присутствовать не смогут.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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