На ЧБ по спортивной гимнастике определились чемпионы в упражнении «баланс»

Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси и первенство страны по спортивной акробатике в эти дни принимает Гомель. На 15 комплектов наград претендуют около 200 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования являются отборочными на российский турнир «Игры вызова легенд», который стартует 27 марта в Екатеринбурге. 16 марта – второй соревновательный день турнира. Накануне определились чемпионы в упражнении «баланс». В мужском дуэте не было равных бронзовым призерам континентального первенства 2019 года – Алексею Зайцу и Артему Ященко. Ребята представили новую программу с повышенной сложностью элементов, которую в мире еще никто не выполнял. Как итог – золото чемпионата страны.

Анжелика Янусик, главный тренер сборной Беларуси по спортивной акробатике:

У нас будет главный старт, который пройдет в Московской области в Одинцово, – Кубок Гургенидзе. Это международное соревнование, там будет также принимать участие вся наша национальная команда и вся сборная команда (подробнее здесь).

В пятницу, 17 марта, чемпионат Беларуси завершается. В программе заключительного соревновательного дня значатся финалы в личном многоборье.