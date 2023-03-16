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На ЧБ по спортивной гимнастике определились чемпионы в упражнении «баланс»

16 марта 2023 20:36
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Новости Беларуси. Чемпионат Беларуси и первенство страны по спортивной акробатике в эти дни принимает Гомель. На 15 комплектов наград претендуют около 200 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

На ЧБ по спортивной гимнастике определились чемпионы в упражнении «баланс»-1

Соревнования являются отборочными на российский турнир «Игры вызова легенд», который стартует 27 марта в Екатеринбурге. 16 марта – второй соревновательный день турнира. Накануне определились чемпионы в упражнении «баланс». В мужском дуэте не было равных бронзовым призерам континентального первенства 2019 года – Алексею Зайцу и Артему Ященко. Ребята представили новую программу с повышенной сложностью элементов, которую в мире еще никто не выполнял. Как итог – золото чемпионата страны.

На ЧБ по спортивной гимнастике определились чемпионы в упражнении «баланс»-4

Анжелика Янусик, главный тренер сборной Беларуси по спортивной акробатике:
У нас будет главный старт, который пройдет в Московской области в Одинцово, – Кубок Гургенидзе. Это международное соревнование, там будет также принимать участие вся наша национальная команда и вся сборная команда (подробнее здесь).

В пятницу, 17 марта, чемпионат Беларуси завершается. В программе заключительного соревновательного дня значатся финалы в личном многоборье.

На ЧБ по спортивной гимнастике определились чемпионы в упражнении «баланс»-7

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# Гимнастика # Анжелика Янусик # Артем Ященко # Алексей Заяц # Фотофакт

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