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Стартовала финальная серия женского ЧБ по баскетболу. Первыми сыграли «Горизонт» и «Олимпия»

11 апреля 2022 19:53
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Новости Беларуси. «Горизонт» и «Олимпия» начали борьбу за золото национального чемпионата. Стартовала финальная серия женского баскетбольного первенства Беларуси, которая продлится до трех побед одной из команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовала финальная серия женского ЧБ по баскетболу. Первыми сыграли «Горизонт» и «Олимпия»-1

Поединок «Горизонта» и «Олимпии» начался сумбурно. Первыми в себя пришли подопечные Юрия Черняка, которые захватили инициативу и выиграли первую четверть со счетом 16:5. Во второй «Горизонт» подтянулся и практически выровнял положение. На большой перерыв команды ушли с минимальным перевесом в пользу Олимпии – 23:22.

Вторая половина матча прошла в равной напряженной борьбе. И лишь на исходе поединка фавориту матча «Горизонту» удалось обозначить и зафиксировать игровое преимущество. Победа команды Натальи Трофимовой со счетом 68:61.

# Баскетбол # Юрий Черняк # Наталья Трофимова # Фотофакт

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