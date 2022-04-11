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«Это всегда бурные эмоции». Вот как «СКА-Минск» сыграл против «Мешков-Брест»

11 апреля 2022 20:04
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Новости Беларуси. Минские армейцы во второй раз в сезоне обыграли «Мешков-Брест» и вплотную приблизились к действующим чемпионам Беларуси в турнирной таблице, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Это всегда бурные эмоции». Вот как «СКА-Минск» сыграл против «Мешков-Брест»-1

Команда Игоря Папруги догнала брестчан по количеству набранных очков – в активе каждого клуба 41 балл, правда, у мешковцев есть один матч в запасе. Первая половина встречи закончилась со счетом 19:16 в пользу брестской команды, однако после перерыва армейцы включили иные мощности и доказали свое игровое превосходство. В итоге мешковцы растеряли преимущество и потерпели поражение со счетом 30:37.

«Это всегда бурные эмоции». Вот как «СКА-Минск» сыграл против «Мешков-Брест»-4

Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Не бывает, что все получается, но получилось многое. Конечно, доволен результатом, доволен самоотдачей, как ребята слушали и выполняли все, поэтому самые положительные эмоции.

«Это всегда бурные эмоции». Вот как «СКА-Минск» сыграл против «Мешков-Брест»-7

Иван Мороз, вратарь ГК «СКА-Минск»:
Ощущения приятные, все-таки мы победили. «Брест» – это принципиальный соперник для СКА, и победа над ним – это всегда бурные эмоции, которые остаются в памяти надолго. Плюс мы еще остались в гонке за чемпионство.

«Это всегда бурные эмоции». Вот как «СКА-Минск» сыграл против «Мешков-Брест»-10



Следующий поединок СКА и «Мешков-Брест» состоится на территории брестчан, в спорткомплексе «Виктория» 20 мая.

# Гандбол # Игорь Папруга # Иван Мороз # Фотофакт

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