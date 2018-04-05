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Брестское «Динамо» одержало победу над футболистами столичного «Луча» на чемпионате Беларуси

05 апреля 2018 20:19
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Новости Беларуси. Второй тур Беларусбанк чемпионата страны по футболу в Высшей лиге открылся 5 апреля в Бресте матчем местного «Динамо» и дебютанта элиты – минского «Луча», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В середине первого тайма хозяева захватили уверенное лидерство благодаря дублю Павла Савицкого. Однако ещё до перерыва гости отквитали один мяч и сохранили интригу. А вот во второй половине голов не наблюдалось. Команда Радослава Латала одержала первую победу в чемпионате, но далеко не такую уверенную, как от неё ждали. Во втором поединке дня за очки борются «Слуцк» и «Неман». Их дуэль подходит к концу, на данный момент цифры на табло ничейные — 1:1.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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