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На 48 году жизни скончался футбольный тренер Владимир Журавель

19 ноября 2018 07:29
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Новости Беларуси. Скончался известный белорусский футболист и тренер Владимир Журавель.

Об этом сообщает карагандинский футбольный клуб «Шахтер», который стал последним местом работы Владимира Ивановича.

Тренера не стало на 48 году жизни. Он скончался после продолжительной болезни.

На 48 году жизни скончался футбольный тренер Владимир Журавель-1

Фото: twitter.com/dynamobrest

Владимир Журавель работал с брестским «Динамо», «Гомелем», минским «Динамо» и солигорским «Шахтером». Клубы выражают свои глубочайшие соболезнования родным и близким тренера.

По информации, опубликованной в Twitter-аккаунте ФК «Динамо-Брест», «24 ноября матч «Динамо-Брест» – «Гомель» начнется с минуты молчания, а футболисты выйдут на поле в траурных повязках».

Карьеру игрока Владимир Журавель завершил в 2005 году. 

# Некролог # Владимир Журавель

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