Лига наций. Сборная Беларуси обыграла Сан-Марино и вышла в плей-офф

Новости Беларуси. Сборная Беларуси обыграла Сан-Марино и вышла в плей-офф Лиги наций, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. Станислав Драгун вывел сборную Беларуси вперед – 0:1. А на 52-й минуте матча после передачи Станислава Драгуна Антон Сарока забил гол в ворота сборной Сан-Марино – 0:2.
Заключительные матчи Лиги наций были для белокрылых определяющими: либо в князи, либо – в грязь. И если матч с Сан-Марино при любом раскладе – не показатель уровня белорусской сборной, то вот дуэль со ставшими нам уже почти родными люксембуржцами как раз и должна была прояснить место белорусов в футбольном ранжире.