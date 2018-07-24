На 29 году жизни умерла белорусская футболистка Юлия Борисенко

Новости Беларуси. В Минске на 29 году скончалась футболистка ФК «Зоркi-БДУ» Юлия Борисенко. Об этом сообщается на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».

«Мы глубоко потрясены. Трудно принять эту печальную новость. Команда, руководство клуба и болельщики разделяют боль утраты родных и близких», – говорится в сообщении.

Стали известны обстоятельства гибели 28-летней футболистки Юлии Борисенко

Последний матч спортсменка сыграла в чемпионате Беларуси против ФК «Славянки». Встреча закончилась со счётом 22:0, а Юлия стала автором одного гола.

Юлия Борисенко родилась 4 марта 1990 года в Таллине. Среди трофеев футболистки есть Кубок и Суперкубок Беларуси, а также Кубок и Суперкубок России.