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На 29 году жизни умерла белорусская футболистка Юлия Борисенко

24 июля 2018 08:40
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Новости Беларуси. В Минске на 29 году скончалась футболистка ФК «Зоркi-БДУ» Юлия Борисенко. Об этом сообщается на странице клуба в соцсети «ВКонтакте».  

«Мы глубоко потрясены. Трудно принять эту печальную новость. Команда, руководство клуба и болельщики разделяют боль утраты родных и близких», – говорится в сообщении.  

Стали известны обстоятельства гибели 28-летней футболистки Юлии Борисенко

Последний матч спортсменка сыграла в чемпионате Беларуси против ФК «Славянки». Встреча закончилась со счётом 22:0, а Юлия стала автором одного гола.  

Юлия Борисенко родилась 4 марта 1990 года в Таллине. Среди трофеев футболистки есть Кубок и Суперкубок Беларуси, а также Кубок и Суперкубок России.  

# Некролог # Юлия Борисенко

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