Экс-капитан брестского «Динамо» и грузинский легионер. «Динамо-Минск» подписал контракт с Гавриловичем и Наваловским

Новости Беларуси. Сразу два игрока обороны пополнили 23 июля ряды футбольного минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Контракт со столичным клубом подписали экс-капитан «Динамо» брестского Алексей Гаврилович и грузинский легионер Георгий Наваловский. Гаврилович всю карьеру провел в Беларуси. Дебютировал на взрослом уровне как раз за минское «Динамо», затем защищал цвета «Нафтана», «Гомеля», «Слуцка», «Белшины» и брестского «Динамо». Из города над Бугом он ушел после конфликта с новым главным тренером Алексеем Шпилевским.

Георгий Наваловский выступал в клубах родной Грузии, а также России, Греции и Азербайджана. Последнее место работы – «СКА-Хабаровск».