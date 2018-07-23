Прямой эфир

Экс-капитан брестского «Динамо» и грузинский легионер. «Динамо-Минск» подписал контракт с Гавриловичем и Наваловским

23 июля 2018 19:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сразу два игрока обороны пополнили 23 июля ряды футбольного минского «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Контракт со столичным клубом подписали экс-капитан «Динамо» брестского Алексей Гаврилович и грузинский легионер Георгий Наваловский. Гаврилович всю карьеру провел в Беларуси. Дебютировал на взрослом уровне как раз за минское «Динамо», затем защищал цвета «Нафтана», «Гомеля», «Слуцка», «Белшины» и брестского «Динамо». Из города над Бугом он ушел после конфликта с новым главным тренером Алексеем Шпилевским.

Георгий Наваловский выступал в клубах родной Грузии, а также России, Греции и Азербайджана. Последнее место работы – «СКА-Хабаровск».

# Футбол Беларуси # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Баскетбольный чемпионат мира U-17 в разгаре
23 июля 2018 19:08

Баскетбольный чемпионат мира U-17 в разгаре

БАТЭ против ХИКа, брестское «Динамо» против «Атромитос». Стали известны возможные соперники белорусов в Лиге Европы и Лиге чемпионов
23 июля 2018 18:52

БАТЭ против ХИКа, брестское «Динамо» против «Атромитос». Стали известны возможные соперники белорусов в Лиге Европы и Лиге чемпионов

Футбольные клубы Минской области ищут таланты
23 июля 2018 17:54

Футбольные клубы Минской области ищут таланты