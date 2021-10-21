«Мысли меняются после общения». Посмотрите, как прошла встреча паралимпийца Игоря Бокого с юными спортсменами

Новости Беларуси. В столице состоялась встреча учащихся Минской государственной областной школы-училища олимпийского резерва с паралимпийцем, 16-кратным чемпионом мира и Европы по плаванию Игорем Боким, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ходе диалога он поделился своим опытом, рассказал, как преодолеть трудности, добиться успеха. На встрече также присутствовал заслуженный тренер Беларуси по плаванию Геннадий Вишняков. В тандеме с Игорем Боким они работают уже 12 лет. Каждый желающий смог задать гостям интересующие вопросы.

Ник Ферештиан, учащийся Минской государственной областной школы-училища олимпийского резерва:

Такие встречи помогают уже увидеть человека, его энергетику почувствовать. Мысли меняются после общения с людьми, которые достигли таких высот. Для учащихся этого училища – полезный опыт, особенно для тех, кто помладше, чтобы хотя бы представлять, к чему стоит стремиться. Потому что не все еще знают, чего в жизни хотят добиться.

Игорь Бокий, 16-кратный паралимпийский чемпион:

Надеюсь замотивировать ребят, чтобы старались, работали и преодолевали все преграды, которые встречаются на пути –в спорте, в жизни. В целом надо преодолевать, идти, ставить перед собой цели и стремиться к ним.

Геннадий Вишняков, заслуженный тренер Беларуси по плаванию:

После возвращения из Токио, оно было очень успешно для Игоря Бокого, это очень сильный, мощный, пять золотых медалей: два мировых рекорда, два Паралимпийских рекорда. Основная сейчас задача, программа подготовки Игоря составлена, чтобы достичь максимальных результатов, как это и сейчас произошло, только в Париже.