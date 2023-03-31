«Мы все под большим впечатлением». Наши спортсмены о Послании Президента и допуске к международным стартам

Новости Беларуси. «Такой спорт нам не нужен». Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Речь шла о том, что наших атлетов рекомендовано допустить до международных соревнований с существенными ограничениями, только в нейтральном статусе и без национальной символики. Вместе с тем Президент подчеркнул, что главное, чтобы спортсмены оставались патриотами в душе. А флаг можно развернуть и после возвращения на родину.

За Посланием Президента следили в олимпийском спорткомплексе «Стайки». Тренировочный процесс здесь не останавливается даже в выходные дни, однако 31 марта было сделано исключение. В конференц-зале собралась вся национальная команда по тяжелой атлетике, а также представители борьбы. Атлетов интересовала не только спортивная часть. Важно понимать вектор развития нашей страны в целом.

Петр Асаенок, призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике:

Мероприятие очень важное для нашей страны, в целом знать, какую повестку глава государства нам хочет донести. Мы хотим вместе со всеми поучаствовать в этом. И чтобы наша родная Беларусь процветала.

Дарья Наумова, серебряный призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике:

То, что Президент обращает внимание на спорт, это очень важно, потому что спорт тоже очень большую роль играет.