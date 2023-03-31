«Мы все под большим впечатлением». Наши спортсмены о Послании Президента и допуске к международным стартам
Новости Беларуси. «Такой спорт нам не нужен». Об этом заявил Александр Лукашенко, отвечая на вопросы приглашенных на Послание белорусскому народу и парламенту, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Речь шла о том, что наших атлетов рекомендовано допустить до международных соревнований с существенными ограничениями, только в нейтральном статусе и без национальной символики. Вместе с тем Президент подчеркнул, что главное, чтобы спортсмены оставались патриотами в душе. А флаг можно развернуть и после возвращения на родину.
За Посланием Президента следили в олимпийском спорткомплексе «Стайки». Тренировочный процесс здесь не останавливается даже в выходные дни, однако 31 марта было сделано исключение. В конференц-зале собралась вся национальная команда по тяжелой атлетике, а также представители борьбы. Атлетов интересовала не только спортивная часть. Важно понимать вектор развития нашей страны в целом.
Петр Асаенок, призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике:
Мероприятие очень важное для нашей страны, в целом знать, какую повестку глава государства нам хочет донести. Мы хотим вместе со всеми поучаствовать в этом. И чтобы наша родная Беларусь процветала.
Дарья Наумова, серебряный призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике:
То, что Президент обращает внимание на спорт, это очень важно, потому что спорт тоже очень большую роль играет.
Сергей Хмельков, директор РЦОП «Стайки»:
Мы понимаем, что сегодня наша страна и люди действительно находятся под надежной защитой. И никакие вызовы, тревожные знаки, которые нам пытаются послать с другой стороны, нас не испугают. Мы все находимся под большим впечатлением. Мы действительно видим, над чем нам надо работать, куда нам надо двигаться, чтобы наша страна процветала даже в таких условиях, которые нам пытаются навязать.
Подписывайтесь на нас в Telegram!