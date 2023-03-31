Прямой эфир

«Доказали, что мы настоящие ледовые рыцари». В Минске завершился финальный этап турнира «Золотая шайба»

31 марта 2023 16:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске завершился финальный этап республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков на призы Президента Беларуси «Золотая шайба», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сильнейших определили юные атлеты из младшей возрастной группы дивизиона «Б». Это ребята 2009-2011 годов рождения.

«Доказали, что мы настоящие ледовые рыцари». В Минске завершился финальный этап турнира «Золотая шайба»-1

У спортсменов нет возможности заниматься на крытых ледовых площадках. Но хоккеистов это не останавливает. Они вместе с наставниками находят возможности тренироваться и готовиться к турниру. В финале пять дружин из разных уголков страны боролись за трофей по круговой системе и показали яркую и напряженную борьбу. Победителем стала команда из Гродненской области «Ледовые рыцари».

«Доказали, что мы настоящие ледовые рыцари». В Минске завершился финальный этап турнира «Золотая шайба»-4

Владимир Жабинский, главный тренер команды «Ледовые рыцари» (Гродненская область):
Мы немного сами себя подвели, когда в первом матче проиграли. Мы доказали, что мы настоящие ледовые рыцари. Просто ребята молодцы, здоровы сыграли. Спасибо организаторам за такой праздник! Это реально праздник для детей, спортивный праздник, который вырабатывает азарт, спортивную злость. И учит не сдаваться, не сдаваться до последней секунды. И это у них все получилось сегодня.

«Доказали, что мы настоящие ледовые рыцари». В Минске завершился финальный этап турнира «Золотая шайба»-7

Для ребят «Золотая шайба» – это не только увлекательные соревнования и интересный опыт, но и настоящий праздник и отличная возможность проявить себя.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей Беларуси # Владимир Жабинский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко прокомментировал решение МОК в отношении белорусов
31 марта 2023 13:21

Александр Лукашенко прокомментировал решение МОК в отношении белорусов

«Перспективы есть». Более 700 минских школьников участвуют в соревнованиях по бадминтону
30 марта 2023 20:32

«Перспективы есть». Более 700 минских школьников участвуют в соревнованиях по бадминтону

Беларусь и Россию допустили к международным соревнованиям по настольному теннису
30 марта 2023 20:29

Беларусь и Россию допустили к международным соревнованиям по настольному теннису