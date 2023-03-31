«Доказали, что мы настоящие ледовые рыцари». В Минске завершился финальный этап турнира «Золотая шайба»

Новости Беларуси. В Минске завершился финальный этап республиканских соревнований по хоккею среди детей и подростков на призы Президента Беларуси «Золотая шайба», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Сильнейших определили юные атлеты из младшей возрастной группы дивизиона «Б». Это ребята 2009-2011 годов рождения.

У спортсменов нет возможности заниматься на крытых ледовых площадках. Но хоккеистов это не останавливает. Они вместе с наставниками находят возможности тренироваться и готовиться к турниру. В финале пять дружин из разных уголков страны боролись за трофей по круговой системе и показали яркую и напряженную борьбу. Победителем стала команда из Гродненской области «Ледовые рыцари».

Владимир Жабинский, главный тренер команды «Ледовые рыцари» (Гродненская область):

Мы немного сами себя подвели, когда в первом матче проиграли. Мы доказали, что мы настоящие ледовые рыцари. Просто ребята молодцы, здоровы сыграли. Спасибо организаторам за такой праздник! Это реально праздник для детей, спортивный праздник, который вырабатывает азарт, спортивную злость. И учит не сдаваться, не сдаваться до последней секунды. И это у них все получилось сегодня.