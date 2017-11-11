Мы все можем на самом деле, у нас есть шансы на победу: как болельщики поддерживают белорусские теннисисток

Новости Беларуси. Еще до начала теннисных поединков финала Кубка Федераций болельщики были в ожидании захватывающей и высококлассной борьбы, чем и поделились с нашей съемочной группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый день финала Fed Cup в Минске: итоги

Болельщики:

Спорт всегда продвигает страну, выводит ее на первые позиции даже в политической, экономической ситуации. Плюс много гостей приезжают, имеют возможность познакомиться с нашей страной.

Имидж страны, считаю, очень важно в наше время. Мы горды! У меня потрясение, шок, что мы могли показать борьбу. Мы все можем на самом деле, у нас есть шансы на победу.