Мы все можем на самом деле, у нас есть шансы на победу: как болельщики поддерживают белорусские теннисисток

Новости Беларуси. Еще до начала теннисных поединков финала Кубка Федераций болельщики были в ожидании захватывающей и высококлассной борьбы, чем и поделились с нашей съемочной группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Еще до начала теннисных поединков финала Кубка Федераций болельщики были в ожидании захватывающей и высококлассной борьбы, чем и поделились с нашей съемочной группой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Болельщики:
Спорт всегда продвигает страну, выводит ее на первые позиции даже в политической, экономической ситуации. Плюс много гостей приезжают, имеют возможность познакомиться с нашей страной.
Имидж страны, считаю, очень важно в наше время. Мы горды!
У меня потрясение, шок, что мы могли показать борьбу. Мы все можем на самом деле, у нас есть шансы на победу.
Финал мировой группы Кубка Федерации – крупнейшее командное соревнование по теннису среду женщин. Беларусь впервые пробилась в решающий матч. Надо сказать, что и для спортивного мира в целом, и, конечно же, для белорусских болельщиков, эти встречи без преувеличения настоящее событие.