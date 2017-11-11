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Лукашенко – теннисисткам: «Единственное, что я от вас сегодня прошу и даже требую: чтобы вы показали свою игру»

11 ноября 2017 14:21
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Новости Беларуси. Среди многочисленных болельщиков финала Кубка Федераций в Минске и Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федераций

Перед матчем Александр Лукашенко тепло пообщался с игроками и тренерами белорусской команды. Глава государства пожелал удачи нашим девушкам и выразил уверенность в их высоком профессионализме.

Лукашенко – теннисисткам: «Единственное, что я от вас сегодня прошу и даже требую: чтобы вы показали свою игру»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы люди, американцы люди – все одинаковые. Я чувствую, что сегодня у нас так на так (показывает равенство), мне кажется. Одинаково играли турниры, закончили практически одинаково.

Все одинаково готовились, и вы можете выиграть.

Да нам совсем немного осталось, слушайте! Осталось вам выйти на корт и выиграть. И все, кубок у нас. Единственное, что я от вас сегодня прошу и даже требую: чтобы вы показали свою игру.

Лукашенко – теннисисткам: «Единственное, что я от вас сегодня прошу и даже требую: чтобы вы показали свою игру»-4

# Александр Лукашенко # Фотофакт # Fed Cup в Минске

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