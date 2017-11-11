Болельщики на Кубке Федерации: Спасибо большое нашим девчонкам, из-за них праздник

Новости Беларуси. Освещать финальный матч Кубка Федерации приехали около 120 журналистов из Соединенных Штатов, Польши, России и Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федераций Транслируют финал Кубка Федерации в 157 странах мира. Неудивительно, что уже за неделю до поединков билетов в продаже не осталось.

Болельщики:

Праздник для всей Беларуси, потому что впервые вышли на такой уровень игры. Спасибо большое девчонкам, которые будут играть. Из-за них праздник.