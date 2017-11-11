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Болельщики на Кубке Федерации: Спасибо большое нашим девчонкам, из-за них праздник

11 ноября 2017 14:39
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Новости Беларуси. Освещать финальный матч Кубка Федерации приехали около 120 журналистов из Соединенных Штатов, Польши, России и Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федераций

Транслируют финал Кубка Федерации в 157 странах мира. Неудивительно, что уже за неделю до поединков билетов в продаже не осталось.

Болельщики на Кубке Федерации: Спасибо большое нашим девчонкам, из-за них праздник-1

Болельщики:
Праздник для всей Беларуси, потому что впервые вышли на такой уровень игры.

Спасибо большое девчонкам, которые будут играть. Из-за них праздник.

Болельщики на Кубке Федерации: Спасибо большое нашим девчонкам, из-за них праздник-4

Мы болеем за Беларусь! У Беларуси лучшая команда.

Лукашенко – теннисисткам: «Единственное, что я от вас сегодня прошу и даже требую: чтобы вы показали свою игру»

Финал мировой группы Кубка Федерации – крупнейшее командное соревнование по теннису среду женщин. Второй встречей сегодняшнего игрового дня станет противостояние Арины Соболенко, первого номера сборной Беларуси, и Слоан Стивенс, 13 ракетки мира.

# Фотофакт # Fed Cup в Минске

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Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федераций
11 ноября 2017 14:08

Саснович уступила Вандевеге в первом матче финала Кубка Федераций

Очень надеемся на Лапко, на Саснович: чего болельщики ждут от финала Кубка Федераций
11 ноября 2017 11:39

Очень надеемся на Лапко, на Саснович: чего болельщики ждут от финала Кубка Федераций