Анна Марусова и Карина Дёминская инвестировали 10 тысяч рублей на развитие Могилёвского центра олимпийского резерва

Новости Беларуси. Президентский спортивный клуб продолжает проект «Олимпийский путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Президентский спортивный клуб продолжает проект «Олимпийский путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его условиям призеры II Европейских игр решают, какие из детских спортивных центров и школ получат деньги на развитие. Так, 10 тысяч рублей из своего выигрыша инвестировали серебряные медалистки-лучницы на развитие Могилевского центра олимпийского резерва.
Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»
В этом спортивном клубе проходят подготовку Анна Марусова и Карина Дёминская. Они стали вторыми в состязаниях по стрельбе из лука. Всего 10 спортсменов представляют Могилевскую область на Европейских играх.
Станислав Барлюгов, учащийся Могилевского училища Олимпийского резерва:
Меня мотивировала моя тренерша Елена Кузнецова, сейчас она находится на Европейских играх. Слежу за ней. Она меня поставила на ноги, и я пошел вперед. Я уверен в том, что я добьюсь целей, выиграю Олимпиаду, мир и Европу, буду первым.
Антон Прилепов, бронзовый призер в индивидуальном первенстве по стрельбе из лука I Европейских игр в Баку:
У нас во дворе жили дети, и после того, как я съездил на Олимпиаду, практически половина двора пошло на стрельбу из лука. У нас тут все условия созданы. Только приходи и тренируйся. Материальная часть, стрельбище, есть тренера, много тренеров.
Могилевский центр олимпийского резерва планирует закупить новый инвентарь для подающих надежды лучников. К слову, полный профессиональный комплект стоит недешево, в среднем 5000 тысяч евро.