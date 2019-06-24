Анна Марусова и Карина Дёминская инвестировали 10 тысяч рублей на развитие Могилёвского центра олимпийского резерва

По его условиям призеры II Европейских игр решают, какие из детских спортивных центров и школ получат деньги на развитие. Так, 10 тысяч рублей из своего выигрыша инвестировали серебряные медалистки-лучницы на развитие Могилевского центра олимпийского резерва.

Карина Дёминская: «На следующих Играх возьмём золото»

В этом спортивном клубе проходят подготовку Анна Марусова и Карина Дёминская. Они стали вторыми в состязаниях по стрельбе из лука. Всего 10 спортсменов представляют Могилевскую область на Европейских играх.