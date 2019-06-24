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Анна Марусова и Карина Дёминская инвестировали 10 тысяч рублей на развитие Могилёвского центра олимпийского резерва

24 июня 2019 07:10
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Новости Беларуси. Президентский спортивный клуб продолжает проект «Олимпийский путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Марусова и Карина Дёминская инвестировали 10 тысяч рублей на развитие Могилёвского центра олимпийского резерва-1

По его условиям призеры II Европейских игр решают, какие из детских спортивных центров и школ получат деньги на развитие. Так, 10 тысяч рублей из своего выигрыша инвестировали серебряные медалистки-лучницы на развитие Могилевского центра олимпийского резерва.   

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В этом спортивном клубе проходят подготовку Анна Марусова и Карина Дёминская. Они стали вторыми в состязаниях по стрельбе из лука. Всего 10 спортсменов представляют Могилевскую область на Европейских играх.   

Анна Марусова и Карина Дёминская инвестировали 10 тысяч рублей на развитие Могилёвского центра олимпийского резерва-4

Станислав Барлюгов, учащийся Могилевского училища Олимпийского резерва:
Меня мотивировала моя тренерша Елена Кузнецова, сейчас она находится на Европейских играх. Слежу за ней. Она меня поставила на ноги, и я пошел вперед. Я уверен в том, что я добьюсь целей, выиграю Олимпиаду, мир и Европу, буду первым.   

Анна Марусова и Карина Дёминская инвестировали 10 тысяч рублей на развитие Могилёвского центра олимпийского резерва-7

Антон Прилепов, бронзовый призер в индивидуальном первенстве по стрельбе из лука I Европейских игр в Баку:
У нас во дворе жили дети, и после того, как я съездил на Олимпиаду, практически половина двора пошло на стрельбу из лука. У нас тут все условия созданы. Только приходи и тренируйся. Материальная часть, стрельбище, есть тренера, много тренеров.   

Анна Марусова и Карина Дёминская инвестировали 10 тысяч рублей на развитие Могилёвского центра олимпийского резерва-10

Могилевский центр олимпийского резерва планирует закупить новый инвентарь для подающих надежды лучников. К слову, полный профессиональный комплект стоит недешево, в среднем 5000 тысяч евро.   

Анна Марусова и Карина Дёминская инвестировали 10 тысяч рублей на развитие Могилёвского центра олимпийского резерва-13

# Европейские игры # Станислав Барлюгов # Антон Прилепов # Анна Марусова # Карина Дёминская # Фотофакт

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