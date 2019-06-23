«Мы соперники на поле и друзья в жизни»: Владимир Гуцаев и Анатолий Байдачный в Минске

Новости Беларуси. За всем, что происходит на спортивных аренах столицы, можно следить не только со зрительских трибун. Фан-зоны приобретают все большую популярность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже сейчас многолюдно на самой крупной из них. На связь со студией от Дворца спорта вышла корреспондент Яна Шипко. Яна Шипко, СТВ:

16 лет вы были принципиальными соперниками на поле во время чемпионатов СССР, а сейчас как закадычные друзья общаетесь. Что вас объединило сегодня во время II Европейских игр?

Владимир Гуцаев, футболист, мастер спорта СССР международного класса:

Я хочу большое спасибо сказать послу Грузии в Беларуси Валерию Кварацхелия, который меня пригласил на этот грандиозный праздник. Я вдвойне рад, потому что с одной стороны я попал на красивый праздник, а с другой стороны увидел своих друзей, коллег, с которыми с тех пор, как мы закончили в футбол играть, прошло, наверное, около 30-40 лет, а мы все равно поддерживаем отношения. Сегодня со мной мой друг, с которым я дружу с 17 лет – мы еще в юношеской сборной вместе были. C тех пор мы соперники на поле и друзья в жизни. Я очень рад видеть и других ребят. Я всех хочу поприветствовать.

Без спорта вообще существование бесполезно – спорт он не вмешивается в политику – все друзья, какие бы нации не были, поэтому я очень рад, что я здесь на этом большом празднике. К сожалению, сегодня улетаю, а так бы с большим удовольствием побыл здесь. Мне очень нравится Беларусь, Минск, ваш народ, который самый добродушный народ среди всех постсоветских государств – желаю вам спокойствия, удачи, всего самого лучшего.