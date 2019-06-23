Юрий Моисевич: «Настроение в команде боевое»
Новости Беларуси. 23 июня участники II Европейских игр разыграют 36 комплектов наград. На главной арене – олимпийском стадионе «Динамо» – девять из них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь стартовал легкоатлетический турнир. За его ходом следит наш корреспондент Екатерина Лихошапко.
Екатерина Лихошапко, СТВ:
Сейчас мы находимся у стадиона «Динамо». Сегодня здесь насыщенная соревновательная программа. Легкая атлетика вступила в игру, да еще и в необычном формате – динамичная легкая атлетика.
Мы уже успели пообщаться с первым выступившим спортсменом и главным тренером нашей команды Юрием Моисевичем. Оказалось, что новые правила непривычны даже для них. Предлагаю послушать их мнение.
Ян Волко, легкоатлет (Словакия):
Для меня так же, потому что это что-то новое. В нашей федерации легкой атлетики мы не очень довольны новыми правилами. Но это что-то новое, поэтому мы должны стараться следовать правилам и попытаться сделать все как можно лучше.
Я очень рад стартовать первым, помочь команде. Правда, у меня не самое лучшее время, я не очень им доволен. Буду стараться улучшить его дальше.
Юрий Моисевич, главный тренер национальной сборной Беларуси по легкой атлетике:
Настроение в команде боевое, все ждут своего часа вступить на арену, потому что очень долго мы жаждали таких соревнований у себя дома на такой красивой арене. Все готовы, будем так говорить, на 100 % выложиться, показать все, на что способны.
Здесь все понимают, что своя публика, свои зрители, своя страна – естественно, это накладывает дополнительную ответственность, отпечаток. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы не разочаровать себя, своих болельщиков и свою страну.
Екатерина Лихошапко:
К слову, белорусская команда стартует 23 июня только в 17:40. В одной группе с нами много соседей: Польша, Литва, Латвия, а также Чехия и Ирландия. Как только что стало известно, уже четверо белорусских самбистов вышли в финал соревнований, что уже обеспечило им серебро.