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Рассчитываем на Недосекова. За кого из белорусских спортсменов будем болеть 23 июня?

23 июня 2019 08:29
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Новости Беларуси. Олимпийский стадион «Динамо» 23 июня будет принадлежать королеве спорта. Легкая атлетика станет настоящим украшением II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На низком старте на центральной площадке мультиспортивного форума сейчас находится наша съемочная группа. Со стадиона «Динамо» на связь со студией вышла корреспондент Екатерина Лихошапко.

Рассчитываем на Недосекова. За кого из белорусских спортсменов будем болеть 23 июня?-1

Екатерина Лихошапко, СТВ:
Сегодня третий день на Европейских играх. Мы находимся рядом со стадионом «Динамо», который у многих, я думаю, ассоциируется с футболом. Но сегодня здесь царствует легкая атлетика. Представлена она здесь в очень необычном формате: динамическая легкая атлетика, своеобразное ноу-хау соревнований.

Подробнее в видеоматериале.

Максим Недосеков: «Нужно соревноваться с высотой, а не с соперниками»

# Европейские игры # Екатерина Лихошапко # Фотофакт

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