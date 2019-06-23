Рассчитываем на Недосекова. За кого из белорусских спортсменов будем болеть 23 июня?

На низком старте на центральной площадке мультиспортивного форума сейчас находится наша съемочная группа. Со стадиона «Динамо» на связь со студией вышла корреспондент Екатерина Лихошапко.

Екатерина Лихошапко, СТВ:

Сегодня третий день на Европейских играх. Мы находимся рядом со стадионом «Динамо», который у многих, я думаю, ассоциируется с футболом. Но сегодня здесь царствует легкая атлетика. Представлена она здесь в очень необычном формате: динамическая легкая атлетика, своеобразное ноу-хау соревнований.

Подробнее в видеоматериале.

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