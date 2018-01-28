100 километров бегом, на лыжах или велосипеде по снегу. Международная гонка проходит в Минском районе

Новости Беларуси. Сутки в зимнем приключении или 100 километров бегом, на лыжах или велосипеде по снегу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международная гонка в эти дни объединила более 120 спортсменов и просто любителей здорового образа жизни из Беларуси, России и Украины. Маршрут проходит сразу по нескольким районам Минской области. С собой у спортсменов обязательный набор: фонарь, аптечка, термоодеяло, и телефон с GPS-навигацией.

Михаил Сидорук, заместитель главы Федерации приключенческих гонок:

Мы выбираем трассы по тем местам, которые нам самим интересны. Иногда мы показываем больше исторических мест, связанных с историей, культурой, архитектурой. А иногда, как сейчас, больше показываем природу.

Старт гонке дали в живописном местечке Вязынка еще накануне. Финишируют участники поздно вечером 28 января в Минске. На протяжении всего маршрута спортсменов дважды покормят и отогреют в специальных палатках.