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«Мы покажем в Токио, чего стоим»: как спортсмены восприняли новость о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов

10 октября 2017 09:04
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Новости Беларуси. Тяжелая атлетика, допинг, дисквалификация – слова в понимании многих стали неразделимыми. Регулярные скандалы вредят имиджу спорта, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

«Мы покажем в Токио, чего стоим»: как спортсмены восприняли новость о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов-1

В белорусской кузнице тяжелой атлетики работа кипит, несмотря ни на что, ведь у этого вида спорта огромные традиции, и он один из медалеемких.

«Мы покажем в Токио, чего стоим»: как спортсмены восприняли новость о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов-3

Начиная с Афинской Олимпиады, тяжелоатлеты исправно приносят в копилку страны не по одной награде. В мире их знают, уважают и бояться (в смысле результата). Бесспорно, белокурые и голубоглазые, серьезный конкурент на международном помосте, во всех возрастах начиная от юношей.

«Мы покажем в Токио, чего стоим»: как спортсмены восприняли новость о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов-5

Возможно, по этой причине к нашей стране такое пристальное внимание всех спортивных подразделений, включая ВАДА.

Юрий Сонкин, врач сборной Беларуси по тяжелой атлетике:
Борьба с допингом, в принципе, абсолютно правильное и единственное верное решение.

Беларусь справится с подобным постановлением международного спорта. У нас вполне достаточно сил и средств для того, чтобы готовиться на разрешенной фармакологии.

ВАДА непоколебимо в своих решениях, но с каждым годом наказания становятся все более жестокими и даже ухищренными. Эти методы поддерживаются и международными федерациями. К четвертованию спорсменов добавилась и дисквалификация всей команды.

«Мы покажем в Токио, чего стоим»: как спортсмены восприняли новость о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов-8

Виктор Шершуков, старший тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:
Мы пропускаем только Чемпионат мира, мы были к этому готовы. У нас альтернативно будет проходить в эти сроки Международный турнир героев Брестской крепости, где будут выступать все спортсмены. Мы посмотрим, как они будут соотноситься с Чемпионатом мира в эти же сроки и сверстаем команду, которая в следующем году уже будет лицензии завоевывать. Этот «мир» нелицензионный.

Утренняя тренировка, всё по по плану, любимчиков и звезд нет, тон задает серебряный призер Рио Вадим Стрельцов – он то стрелянный воробей и многое повидал на своем спортивном веку.Неразговорчивый силач все же имеет свое мнение на этот счет.

«Мы покажем в Токио, чего стоим»: как спортсмены восприняли новость о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов-11

Вадим Стрельцов, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро по тяжелой атлетике:
Хорошо, если допустились бы, потому что американский турнир смотреть – даже телевизор не хочется выключать.

То есть потрясений этот год у тебя не вызвал?

Вадим Стрельцов:
На меня нет, ну и на спортсменов. Работают все, прекрасно всё понимают. Они тоже готовятся на Олимпийские игры.

«Мы покажем в Токио, чего стоим»: как спортсмены восприняли новость о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов-14

Вообще, в команде что ни спортсмен, то чемпион – кто мира среди юношей, кто Европы среди кадетов.

Средний Куровский в этом году смог и мир покорить среди юношей, и взрослый Чемпионаит Беларуси взять – вот так, голыми руками. Ему всего 17, и пекинская история для этого парня – почти миф, но расплачиваться сполна придется именно ему.

«Мы покажем в Токио, чего стоим»: как спортсмены восприняли новость о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов-17

Константин Куровский, чемпион мира среди юношей по тяжелой атлетике:
Как по мне, так это несправедливо с одной стороны. А что сделаешь? Ничего не сделаешь. Мы с честью пройдем эти испытания и покажем в Токио в 2020 году, чего мы стоим.

Бесспорно, годичная дисквалификация для белорусской команды состоится, вопрос лишь когда, но пока окончательное решение не вынесено, все атлеты имеют право выступить на ближайших стартах.

«Мы покажем в Токио, чего стоим»: как спортсмены восприняли новость о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов-20

Виктор Шершуков, старший тренер мужской сборной Беларуси по тяжелой атлетике:
Официальных документов никаких нет. Кроме нас (я знаю) и Украина – все держат курс на Европу. Там будут выступать. Команда готова великолепно.

Сейчас прошел чемпионат страны в Гродно, где были показаны очень хорошие результаты – меня радует, что именно молодыми спортсменами.

«Мы покажем в Токио, чего стоим»: как спортсмены восприняли новость о дисквалификации белорусских тяжелоатлетов-23

Чем больше препятствий, тем сильнее закалка, сегодняшним молодым атлетам уготовлена олимпийская дорога. Отдав чужие долги, вряд ли они захотят делать собственные. В новой эре, где чистолюбивые цели, нет места ни допингу, ни интригам.

# Фотофакт # Тяжелая атлетика # Виктор Шершуков # Юрий Сонкин # Константин Куровский # Вадим Стрельцов

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