Хоккеисты «Рейнджерс» одержали первую победу в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18

Новости США. Всего один матч был сыгран накануне в регулярном чемпионате НХЛ. На льду легендарного Мэдисон Сквер Гарден отношения выясняли команды «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль Канадиенс», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Обе команды днем ранее проводили напряженные матчи регулярки, что, впрочем, не помешало им в очном противостоянии показать очень бодрый хоккей. В первом периоде судьи не засчитали сразу два гола хоккеистов «Монреаля».

А вот «Рейнджеры» открыли счет на исходе стартовой двадцатиминутки согласно всем правилам. Любопытно, что шайба влетела в сетку ворот Прайса рикошетом от конька защитника Уэбера.