Академическая гребля. Анализируем итоги ЧМ

Новости Беларуси. Неоднозначным получилось выступление белорусской команды на Чемпионате мира по академической гребле, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

Во-первых, поехали на планетарную регату только 3 мужских экипажа. Во-вторых, результаты они показали далекие от того, на что способны. Все это в сумме и стало поводом наведаться в Дом гребли, поговорить с тренерами и попытаться разобраться, что случилось не так и как этого избежать в дальнейшем.

В 2017 году Чемпионат мира по академической гребле проходил в США. Отобраться на него по результатам этапов Кубка мира получилось только у 3 мужских экипажей. И надо же было такому случиться, что именно в этом регионе, в каких-то десятках километров от гребного канала, бушевал ураган «Ирма». Но, когда шла подготовка к регате (а это не один месяц), про ураган никто не думал. Гребцы готовились в штатном режиме, и за 2 недели до старта должны были прибыть в Сарасоту.

Юрий Родионов, главный тренер сборной Беларуси по академической гребле:

Нам необходим опыт гонок в других климатических поясах, потому что Олимпийские игры у нас тоже проходят. Будут в Японии. Поэтому, я думаю, что удобно – не удобно – нас об этом никто не спрашивает.

Прибыть к месту соревнований вовремя не удалось. После проблем с покупкой билетов на нужную дату последовали приключения с перелетом в США. Вот тут как раз и вмешался в ход событий уже упомянутый ураган. Юрий Родионов:

Они сразу сказали, что отменять или переносить Чемпионат мира не будут, потому что очень много команд находились на сборах там, еще до начала урагана.

Мы с 14-го по 16-ое еще двое суток летали по Европе: Франкфурт, Цюрих и так далее. В конечном итоге, вместо 2 недель, которые запланированы на подготовку и акклиматизацию, у нас осталось всего 9 дней.

Какого результата ожидать от спортсменов после таких злоключений? Этот вопрос, отчасти риторический, мы и задали наставнику команды. Юрий Родионов:

Мы не смогли реализовать свой потенциал. Есть в этом плане очень объективные причины. На ошибках, наверное, учатся. Я думаю, что ошибки не в плане подготовки, а ошибки в сроках приезда, прилета и акклиматизации.

Этот Чемпионат мира, а вместе в ним и все этапы Кубка мира 2017 года – первые, так сказать, «пробные» старты нового олимпийского цикла, венцом которого станут игры в Токио. Состав нашей команды сегодня – это проверка работы, проделанной вчера. В сборной – как молодежь, так и опытные гребцы, например, одиночник Станислав Щербаченя. Сегодня ему 32 и для индивидуала это самый золотой возраст.

Сергей Хромков, исполнительный директор Белорусской федерации гребли:

Возраст расцвета и как раз тот период, когда реализация уже и биологически, и понятийно должна уже наступить. Отчасти схожая ситуация в нашей женской команде. В списках находим Екатерину Карстен, она готовится к своей 7-й Олимпиаде.

Сергей Хромков:

Какие-то сверхзадачи было бы уже сложновато рассчитывать, что мы с ней сможем решить, но в части созидательной – продуктивной и нацеленной на победу работы экипажа мы рассчитываем. Она способна это сделать. Есть подбор под ее статус и уровень мастерства.

Упомянув «королеву гребли» Екатерину Карстен, было бы просто непростительно не поговорить с ее наставником – тем самым, который привел ее к Олимпу – Анатолием Квятковским. Тем более, что сейчас он работает в СДЮШОР по водным видам спорта с новым поколением гребцов-академистов. Мэтр говорит, что тогда 20-30 лет назад работать было куда легче, чем сейчас.

Анатолий Квятковский, заслуженный тренер БССР:

Тогда дети шли, тянулись. Сейчас и уговариваешь – не хотят.

Особого рецепта успеха на тренерском поприще нет, но совет новичкам Анатолий Иванович все-таки дал.

Анатолий Квятковский:

Волка ноги кормят. Ходить, ходить, искать и искать… Только в этом случае можно найти спортсмена. Если сидеть на лавочке, то никогда не найдем мы. Хотелось бы найти. Думаю, что найдем, время еще есть.